Grid su Stadia supporterà fino a 40 auto in gara!

Codemasters ha lanciato l’ultimo capitolo di Grid, il suo gioco di corse automobilistiche, su PC e console appena un mese fa mentre oggi torna a parlare della versione per Google Stadia, che arriverà invece entro la fine dell’anno. A quanto pare, in questa particolare edizione del gioco sarà presente una modalità esclusiva con 40 auto in gara, più del doppio rispetto al massimo supportato dalle altre piattaforme.

L’informazione arriva da una breve intervista del sito Wccftech con il direttore dello sviluppo del gioco Mark Green: «Per quanto riguarda lo sviluppo, la differenza più grande di Stadia [rispetto alle altre piattaforme] è senza dubbio nello streaming, ma anche nella capacità di Stadia di comunicare con altre Stadia in maniera estremamente veloce. Questo influisce su alcune idee di multiplayer, come per esempio quella di avere una modalità del tutto nuova per Grid su Stadia con 40 macchine in pista contemporaneamente, qualcosa che con gli altri hardware non è semplicemente pensabile».

Le parole di Green fanno eco a quelle del dirigente di Stadia Jack Buser, che proprio poco tempo fa aveva parlato delle possibilità molto maggiori offerte dalla piattaforma di Google sul fronte del multiplayer rispetto alla concorrenza. Si tratta solo di marketing? Non manca molto per scoprirlo.