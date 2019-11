Google Stadia svela la line-up di lancio!

Non sembra vero ma ormai ci siamo, Google Stadia (o per lo meno la sua versione Pro in abbonamento) sarà disponibile a partire da mercoledì prossimo, 19 novembre, e finalmente sapremo se le promesse saranno mantenute. Con l’approssimarsi del lancio, Google ha anche rivelato l’elenco completo dei titoli giocabili al day one, che saranno in tutto 12. Nello specifico:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2 – The Collection

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Thumper

Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Samurai Shodown

Si tratta di una libreria piuttosto esigua, a dire il vero, con l’unica esclusiva rappresentata da GYLT, una nuova avventura fantastica dai toni dark sviluppata dagli spagnoli di Tequila Works. Molti altri titoli sono tuttavia attesi prima della fine del 2019 tra cui NBA 2K20, Ghost Recon Blackpoint e GRID.