Google Stadia riceverà 120 giochi nel corso dell’anno

Se c’è una cosa (tra le tante) che non convince di Google Stadia è il catalogo di giochi che offre al momento. Non solo perché è partito decisamente fiacco, con appena 22 titoli di lancio, ma perché a ogni nuovo annuncio del suo ampliamento le polemiche finiscono quasi sempre per superare l’entusiasmo.

Google quindi sembra essersi armata di buona volontà per risolvere il problema, e per quest’anno promette l’arrivo di addirittura 120 giochi sul suo servizio. Non solo: ben dieci di questi titoli saranno esclusiva di Stadia al lancio e usciranno nella prima metà del 2020. Pare che riceveremo maggiori informazioni a breve, magari attraverso una nuova puntata di Stadia Connect; tuttavia è difficile pensare che possa trattarsi di produzioni ad alto budget vista la stretta finestra di lancio.

Entro i prossimi tre mesi, inoltre, Google assicura che verranno implementate alcune nuove funzioni tra cui il supporto alla risoluzione 4K e alla modalità wireless del controller Stadia con lo streaming via Web, nonché l’estensione del servizio ad altri smartphone Android, dal momento che per ora è disponibile solo per i Pixel prodotti da Google. Ricordiamo inoltre che entro fine mese verranno annunciati i nuovi giochi gratis di febbraio che andranno ad aggiungersi all’offerta di Stadia Pro.