Google Stadia, la Founder’s Edition registra il tutto esaurito

La Founder’s Edition di Google Stadia ha ormai registrato il tutto esaurito in diversi paesi compresa l’Italia, dove non è più disponibile per il preordine sul sito ufficiale. Al suo posto, però, l’azienda ha lanciato la nuova Premiere Edition, che allo stesso prezzo di 129 euro offre il controller di Google Stadia nella versione “Clearly White”, un Chromecast Ultra e tre mesi di abbonamento a Google Stadia Pro che includono l’accesso alla Complete Edition di Destiny 2.

Le differenze con la Founder’s Edition quindi si limitano al colore del controller (qui in un bianco standard e non nell’edizione limitata “night blue”), l’assenza del Buddy Pass (che permetteva di regalare a un amico tre mesi di Stadia Pro) e il gamertag esclusivo riservato ai Founder.

Stadia Pro sarà lanciata il prossimo 19 novembre mentre la versione base del servizio, che permetterà di acquistare i giochi singolarmente e di farli girare in streaming solo fino a un massimo di 1080p, sarà disponibile nel corso del prossimo anno.

Google ha inoltre confermato che la piattaforma offrirà dei periodi di prova gratuiti e la possibilità di scaricare le demo di alcuni giochi, ma ciò avverrà in un secondo momento, probabilmente ad alcuni mesi di distanza dal lancio di Stadia.