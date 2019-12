Google Stadia: annunciati i nuovi giochi di gennaio

A gennaio la libreria di giochi gratuiti di Stadia Pro riceverà due nuove aggiunte che saranno immediatamente disponibili per tutti gli abbonati. Si tratta di Rise of the Tomb Raider e Thumper. Il primo è il capitolo centrale della nuova trilogia che ha segnato il ritorno di Lara Croft, qui presente nell’edizione celebrativa dei 20 anni della serie che include i DLC Legami di sangue e Incubo di Lara. Il secondo è un rhythm game dai toni lisergici pubblicato nel 2017 dallo studio indipendente Drool.

I nuovi titoli andranno ad aggiungersi a un’offerta che al momento comprende Destiny 2: The Collection, Samurai Shodown, Farming Simulator 19, e Tomb Raider: Definitive Edition. In quest’ultimo caso, gli abbonati avranno tempo fino a domani per riscattare il gioco, che verrà rimosso dallo store (pur rimanendo a disposizione nelle librerie degli utenti che lo hanno attivato) alle 12:00 del 31 dicembre. Questo significa che chi sottoscriverà un abbonamento Pro a partire da gennaio riceverà solo il secondo capitolo delle avventure di Lara. Una scelta che farà di sicuro storcere qualche naso se pensiamo che altri servizi in abbonamento, come ad esempio Xbox Game Pass, offrono già da tempo l’intera trilogia.