Google Stadia: annunciata la data di lancio, manca poco

Che sarebbe uscito nel 2019 lo si sapeva dal primo annuncio ufficiale, mentre rimaneva da chiarire la data precisa d’esordio di Google Stadia. Data che ora il gigante di Mountain View ha finalmente svelato: 19 Novembre. Tra un mesetto circa, dunque, potremo mettere le zampe sul futuro del videogioco secondo Google, vale a dire una tecnologia di streaming capace di farci giocare ai migliori titoli senza bisogno di chissà quale console o computer. Tutto, infatti, è gestito da un flusso di dati tra i server di Google e il televisore di casa, un po’ come avviene con Netflix per i film. Servirà una connessione veloce? Certo che sì, ma non così veloce come si possa pensare, e comunque Google ha sviluppato un piccolo strumento per verificare se la propria va bene.

Il lancio di Novembre coinvolgerà anche l’Italia e vedrà come unica protagonista la versione Stadia Premiere del servizio di Google, cioè quella con risoluzione 4K, 60 Fps al secondo, audio surround 5.1 e una vasta scelta di titoli gratuiti. Per la versione “base”, cioè gratuita ma con risoluzione FullHD e audio stereo, invece, si dovrà aspettare il 2020.