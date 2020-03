GOG ci suggerisce 27 giochi gratis per farci stare a casa

In queste giornate difficili in cui si sta cercando con ogni mezzo di contrastare l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, sicuramente una delle cose più importanti da fare è tenere la mente lontana dai pensieri cupi e cercare di distrarsi. Così continuano a nascere nuove iniziative per stimolare le persone a rimanere a casa e a non andarsene in giro, con il rischio di diffondere il contagio.

Una delle ultime a scendere in campo è CD Projekt Red, che sul suo store digitale GOG.com ha lanciato, in concomitanza con i suoi saldi primaverili, la campagna “Rimani a casa e gioca a qualcosa”. Sulla pagina dedicata all’iniziativa potrete trovare ben 27 giochi che possono essere scaricati gratuitamente dal catalogo del negozio. Tra questi troviamo una ricca varietà di generi, che spaziano dal gioco di ruolo, allo sparatutto e alle avventure grafiche. Ci sono dei classici intramontabili – come Beneath a Steel Sky e tre diversi capitoli della saga di Ultima – accanto ad altri meno famosi come il punta-e-clicca Teenagent o il platform Jill of The Jungle, uno dei primi giochi pubblicati all’inizio degli anni ’90 da una certa software house che oggi conosciamo come Epic Games.

E se ancora non vi basta, nelle offerte dei saldi attualmente in corso sul negozio potete trovare sconti su tanti giochi come per esempio The Witcher 3 (14,99 € per l’edizione Game of the Year), Dishonored (con la Complete Collection venduta a 27,99 €) e il pluripremiato Disco Elysium, uscito lo scorso anno e in sconto al 20% a 31,99 € invece di 39,99 €.