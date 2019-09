Gli Offspring si esibiranno in concerto… dentro World of Tanks!

Domani, mercoledì 18 settembre, la band punk rock statunitense degli Offspring terrà un concerto da un palco virtuale all’interno del popolare videogioco online World of Tanks, prodotto dall’azienda bielorussa Wargaming. Ad annunciarlo sono stati gli stessi Offspring: “Siamo entusiasti di annunciare che World of Tanks ci ha invitato a esibirci nel gioco. A partire dal 18 settembre potrete unirvi a noi su un palco virtuale in World of Tanks. Siamo i primi a fare una cosa del genere nel gioco e questo ci rende molto entusiasti”, si legge sull’account di Twitter della band.

We’re excited to announce that @worldoftanks has invited us to perform inside their game. Beginning Sept 18 you can join us on a virtual stage right in #WorldofTanks. The game has never seen anything like this before, so we’re excited to be the first!#wot #WGFest19 pic.twitter.com/7oXkJ1EXoG

— Offspring (@offspring) 15 settembre 2019