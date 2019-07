Gli attori di Death Stranding amano alla follia il gioco di Kojima

Oltre ai fedelissimi videogiocatori svezzati a pane e Metal Gear Solid, Hideo Kijima sembra aver messo insieme un’altra schiera di preziosi fan: quella degli attori che stanno lavorando su Death Stranding.

Nel giro di poche settimane infatti, ben due dei membri del cast impegnato sul progetto si sono lasciati andare a considerazioni entusiastiche sul gioco in arrivo.

Per primo Tommie Earl Jeankins, che interpreta Die-Hardman, in una botta e risposta live con i suoi follower di Twitter ha definito il gioco come un capolavoro “imprevedibilmente incredibile”. Nella medesima circostanza, ha anche sottolineato la sua grande ammirazione per Kojima, che ritiene “un maestro che crea solo capolavori”.

Qualche giorno fa è stato poi il turno di Troy Baker, che presta le sembianze al misterioso e affascinante Higgs. In un commento lasciato sotto a un video del gioco postato da Norman Reedus, a un utente che chiedeva se si trattasse di un film o di un videogioco Baker ha risposto “Si tratta si qualcosa di completamente NUOVO”.

Sia Jenkins che Baker non sono certo dei novellini del mondo dei videogiochi, nel quale lavorano entrambi ormai da anni. Jenkins, per esempio, ha preso parte di recente a Fallout 76, mentre Baker è al momento impegnato anche sul nuovo Marvel’s The Avengers di Square Enix, dove veste i panni di Bruce Banner. Non si tratta quindi professionisti alle prese un medium sconosciuto e quindi facilmente impressionabili, e questo ci fa ben sperare che il lor entusiasmo, in fin dei conti, potrebbe non essere solo una forma di marketing.

Death Stranding uscirà il prossimo 8 novembre in esclusiva per PlayStation 4.