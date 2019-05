Gli account social di Call of Duty si tingono di nero: annuncio in arrivo?

Activision è solita annunciare i nuovi capitoli di Call of Duty prima dell’E3, quindi l’attenzione intorno ai suoi canali social in questo periodo è più alta che mai. La pagina Facebook del gioco e il canale Twitter sono stati aggiornati con una copertina completamente nera e un logo altrettanto minimal (visibile in foto). “Going dark” (Ci oscuriamo), si legge nella descrizione del gioco. Considerando che da giorni non si fa altro che parlare anche di un nuovo State of Play di Sony pre-E3, che i due eventi possano essere in qualche modo collegati?

Le voci che si rincorrono sul nuovo capitolo del franchise è che si tratti di un reboot di Modern Warfare, che adotterebbe per l’occasione un titolo semplice, senza numeri ordinali. Sarebbe, nel caso, il quarto Modern Warfare, una scelta che apparrebbe coerente dal momento che il titolo dello scorso anno è stato Call of Duty: Black Ops 4. Ma mentre il gioco del 2018 aveva abbandonato completamente la campagna offline in favore del multiplayer competitivo, introducendo anche una modalità battle royale (Blackout), il titolo di quest’anno sappiamo già che tornerà a proporre lo story mode. L’idea di un reboot ha dunque ancora più senso: se le voci si rivelassero fondate, infatti, questo Call of Duty: Modern Warfare potrebbe essere l’inizio, o meglio, il riavvio di una sottoserie incentrata più sull’esperienza in singolo, mentre con il filone di Black Ops Activision potrebbe, ad esempio, continuare a concentrarsi di più sull’online a pagamento.