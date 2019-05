Giochiamo gratis a Europa Universalis IV?

Uno dei più apprezzati giochi strategici per intenditori, tale de beccarsi un Metascore di 87, è disponibile gratuitamente su Steam fino a Domenica 2 Giugno, o ad appena 9,99 euro senza limiti di tempo. Nella versione Extreme Edition, comprensiva dei principali DLC (Horsemen of the Crescent Unit Pack, Star and Crescent, Conquest of Costantinople Music Pack, Women in History), invece, il prezzo è di 11,24 euro.

Lo strategico di Paradox, ambientato nel periodo che va tra le prime colonizzazioni e le Guerre Napoleoniche, ha un’interfaccia molto più accessibile rispetto agli altri capitoli della serie, senza perdere un grammo della sua profondità e capacità simulativa, soprattutto nelle fasi diplomatiche. Non si tratta di un titolo “facile”, ma giocandolo gratis è possibile farsi un’idea se faccia al caso nostro.