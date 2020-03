Giochi gratis: come passare un altro weekend in quarantena

Continuano le iniziative degli sviluppatori e dei publisher di videogiochi per rendere più sopportabili questi infiniti giorni di isolamento sociale. Oltre alle numerose offerte di giochi gratuiti che vi abbiamo segnalato nel corso dei giorni passati, altre continuano ad aggiungersene, e siamo sicuri che troverete il titolo perfetto per voi.

Cominciamo da Ubisoft, che ha deciso di regalare Child of Light, un bellissimo gioco di ruolo a turni dallo stile fiabesco uscito nel maggio del 2014. Per ottenerlo, vi basta andare sulla pagina dedicata nello store della compagnia e registrare un account, se non ne avete già uno. Affrettatevi però, perché l’offerta scade domani alle 14:00.

Interessante anche l’iniziativa del negozio digitale itch.io, che ha fatto una selezione (in costante aggiornamento) di alcuni ottimi titoli indipendenti con lo slogan “Games to help you stay inside”. Al momento nella lista troviamo svariate decine di giochi completamente gratuiti, insieme ad altri venduti a meno di 10 euro. Come sempre, per scaricarli bisogna creare un account sul sito.

Si rinnova anche l’offerta settimanale di Epic Games Store, che fino alle 17:00 del 2 aprile ci permetterà di scaricare gratis World War Z (ideale se volete staccare dalla pandemia reale per tuffarvi a capofitto in una virtuale), l’originale gioco di avventura a tema musicale Figment, e Tormentor X Punisher, un frenico sparatutto con visuale dall’alto colorato e dinamico.

Infine, se siete abbonati al servizio di videogiochi in streaming di Google Stadia Pro, dal prossimo 1° aprile nel catalogo dei titoli gratuiti troverete Serious Sam Collection e le due esclusive temporali: Spitlings e Stacks On Stacks (On Stacks). Il primo è un action-arcade giocabile in multiplayer fino a quattro giocatori mentre nel secondo l’obiettivo è quello di creare delle torri sempre più alte ammassando blocchi e altri oggetti, per poi difenderle dai fantasmi che tenteranno di abbatterle.