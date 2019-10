Ghost Recon Breakpoint si rifà il trucco

Non tutte le ciambelle riescono con il buco. Nel caso di Ghost Recon Breakpoint, in realtà c’è solo il buco, e manca tutto il contorno. Il titolo Ubisoft è infatti una delusione su tutta la linea, ed è riuscito nella difficile impresa di attirarsi le critiche della community praticamente per ogni scelta stilistica. Dal comparto grafico all’intelligenza artificiale, dalla gestione dei contenuti alla componente economica, nulla è stato risparmiato. Messi di fronte a una debacle di tale portata, gli sviluppatori hanno deciso di rimboccarsi le maniche e, in un lungo post pubblicato sul sito ufficiale, hanno messo nero su bianco quali saranno i prossimi passi.

La tabella di marcia prevede, per iniziare, un doppio aggiornamento di carattere tecnico tra metà e fine novembre, il lancio a dicembre del primo Raid seguito a breve distanza dall’evento live dedicato a The Terminator e la pubblicazione online di un sondaggio che permetterà di esprimere il propria parere e fornire suggerimenti. La nostra opinione? Darsi da fare e farlo in fretta, perché i risultati Ubisoft degli ultimi mesi sono stati piuttosto deludenti.