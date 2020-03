Ghost of Tsushima ha finalmente una data di uscita!

In maniera del tutto inaspettata, Sony ha annunciato la data di uscita di Ghost of Tsushima, il nuovo gioco d’azione di Sucker Punch Productions sviluppato in esclusiva per PlayStation 4. Il titolo, presentato per la prima volta nell’ottobre del 2017, arriverà finalmente nei negozi il prossimo 26 giugno.

Ambientato nel 1274 durante la prima invasione mongola del Giappone, Ghost of Tsushima racconta la storia del samurai Jin Sakai, che deve combattere per difendere la libertà e l’indipendenza del proprio paese. Si tratta del primo titolo originale di Sucker Punch come parte parte dei Sony Worldwide Studios, ai quali si è unito nel 2011. In passato lo sviluppatore aveva lavorato alle serie di Sly Racoon e Infamous, sempre in esclusiva con Sony.

Insieme all’annuncio della data d’uscita il publisher giapponese ha anche pubblicato un nuovo trailer della storia del gioco, dove viene presentato anche uno dei principali antagonisti: il capo dell’esercito mongolo Khotun Khan.

