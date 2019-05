George R.R. Martin sta davvero collaborando con gli autori di Dark Souls?

Mentre tutto il mondo parla del controverso finale del Trono di Spade, la popolare serie TV tratta dalla sua saga fantasy più famosa, George R.R. Martin alimenta le speculazioni dei videogiocatori di tutto il mondo con un post del suo blog. Lo scrittore rivela di essere stato molto impegnato ultimamente e di aver prestato, tra le altre cose, un’attività di consulenza per un videogioco giapponese.

Così su due piedi sembrerebbe una notizia da poco, ma i sospetti che la casa di sviluppo con cui Martin sta collaborando sia FromSoftware (gli autori della serie di Dark Souls) sarebbero corroborati da alcune voci di corridoio raccolte da Gematsu. Secondo una fonte interna, infatti, lo studio è al lavoro da circa tre anni su un gioco open-word “esplorabile a cavallo” e non ancora annunciato che si avvarrebbe, appunto, della penna di Martin alla sceneggiatura. Il progetto, dal nome in codice “GR”, dovrebbe essere annunciato all’E3 durante la conferenza di Microsoft, che si terrà il prossimo 9 giugno.

Questa non è la prima voce di corridoio che vuole Martin impegnato in una collaborazione con Hidetaka Miyazaki, il presidente di FromSoftware, e se davvero c’è un fondo di verità in queste indiscrezioni, significa che fra poche settimane ne vedremo davvero delle belle.