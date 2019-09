Gears 5 detronizza Fortnite su Xbox One

Gears 5 è stato accolto molto calorosamente dal pubblico registrando ottimi numeri che lo hanno portato a conquistare il primo posto nella classifica dei titoli più giocati su Xbox One, scalzando il Re indiscusso da circa un anno: l’imbattibile Fortnite di Epic Games che, ironia della sorte, la saga di Gears of War l’ha creata.

Per alcuni il, compresi noi, il successo di Gears 5 è dovuto proprio al fatto che rappresenti un ritorno alle origini per il franchise, tornato alle proprie radici action dure e pure. In ogni caso, l’opinione che sembra mettere d’accordo tutti è che il gioco è una bomba.

Un successo che si riflette anche nel numero di sottoscrizioni al servizio Game Pass di Microsoft, che secondo l’analista di Niko Partners Daniel Ahmad sono aumentate parecchio dal lancio del gioco.

Certo non bisogna dimenticare che dietro al boom di abbonamenti c’è anche la vantaggiosissima nuova promozione lanciata da Microsoft proprio in concomitanza all’uscita del gioco e che permette, al prezzo di soli 2 euro, di godere per due mesi di tutti i vantaggi Xbox Live Gold e di Game Pass “Ultimate”. Questa speciale versione dell’abbonamento base include oltre 100 giochi in catalogo per PC e console e, appunto, Gears 5 con tutti i suoi contenuti esclusivi. Insomma, si tratta di un vero e proprio regalo ma pensato per spingere la crescita del servizio che è ormai, alla prova dei fatti, un elemento chiave della strategia commerciale dell’azienda in vista della prossima generazione di console. Bisogna solo vedere se tutti quelli che hanno approfittato dell’offerta per Gears 5 rimarranno per il resto del catalogo che, bisogna dirlo, al momento è di sicuro indiscutibile.