Gamescom 2020 va online

Per chi nutriva qualche speranza di partecipare per lo meno a Gamescom, l’annuale kermesse tedesca dedicata ai videogame e unica alternativa al mondo al celebre E3, è arrivato il momento di mettere l’anima in pace. Dopo diversi tira e molla, e perfino l’apertura degli accreditamenti per la stampa, il governo tedesco ha annunciato di aver bandito le manifestazioni pubbliche fino alla fine di agosto.

Dato che Gamescom si sarebbe tenuta proprio nel corso dell’ultima di agosto, l’ente che la organizza ha dovuto alzare le mani e fare buon viso a cattiva sorte. E quindi, per quest’anno, Gamescom diventa tutta digitale, con tanto di serata di apertura tenuta da Geoff Keighley sempre la sera del 24 agosto. Nelle prossime settimane, dunque, è atteso il programma della manifestazione, tutta da seguire online. I biglietti già venduti saranno ovviamente rimborsati.