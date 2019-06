Fortnite verso un venerdì epico: nuovo bundle Xbox One in arrivo e live con i due influencer più celebri al mondo!

Il prossimo 7 giugno si preannuncia uno dei venerdì migliori di sempre per tutti i fan di Fortnite. Per cominciare, la mattina troveranno un nuovo bundle del gioco con un modello esclusivo di Xbox One, disponibile per l’acquisto direttamente dallo store di Microsoft. L’edizione speciale conterrà una console da un 1TB di colore viola con il gioco preinstallato, il set Dark Vertex e 2000 V-Bucks. Il tutto al prezzo di 299,99 euro. Nel corso della giornata, poi, potranno assistere a un evento che promette di segnare un nuovo record nella storia dello streaming online. Lo scorso 31 maggio infatti ha fatto ritorno il Friday Fortnite. Lo show, organizzato dallo YouTuber Keemstar e ospitato da UMG Events, era stato sospeso lo scorso anno quando Epic Games ha lanciato le Fortnite Summer Skirmish, una serie di competizioni estive che si tengono sempre di venerdì. Com’era prevedibile, il torneo ufficiale in poco tempo ha monopolizzato l’attenzione dei fan e soprattutto dei giocatori, attirati dall’irresistibile richiamo degli 8 milioni di dollari messi in palio. Adesso però il Friday Fortnite è di nuovo in prima linea grazie a una cospicua donazione di FaZe Clan, e ha attirato oltre dieci milioni di spettatori totali con l’episodio della scorsa settimana, il picco più alto registrato dallo show finora.

Ma non è finita qui, perché un nuovo record si profila all’orizzonte: la sfida di questo venerdì 6 giugno vedrà schierati insieme nello stesso team i due influencer più famosi al mondo. Parliamo di Ninja, lo streamer di Twitch da 14 milioni di follower nonché il giocatore più amato e celebrato nella scena competitiva di Fortnite, e Pewdiepie, lo YouTuber più famoso di sempre, un fenomeno mondiale da quasi 100 milioni di iscritti sul proprio canale. Con al centro i Re delle due piattaforme di video più popolari di Internet, non è difficile immaginare che l’evento di venerdì potrebbe richiamare una quantità di spettatori mai vista prima per uno spettacolo del genere.

La sfida della squadra formata da Ninja e Pewdipie contro i colleghi YouTuber Ceeday e NoahsNoah potrà essere seguita attraverso i rispettivi canali dei partecipanti per avere accesso alla loro prospettiva personale, oppure direttamente dal canale Twitch di UMG a partire dalle 15:00 CT (22:00 ora italiana).