Fortnite va giù: ecco perché

Cosa sono, in fondo, tre ore? Il tempo di un cinema, di una cena tra amici, o di una partita allo stadio con tanto di andata e ritorno. Un periodo breve, ma che calato nel contesto di Fortnite, il fenomenale gioco di Epic Games che ci ha lasciato col fiato sospeso pochi giorni fa, può sembrare, in effetti, un’eternità. Parliamo, infatti, di un “downtime” di ben 180 minuti programmato per il giorno 22 Ottobre, che nelle speranze dello sviluppatore dovrebbe bastare a sistemare i diversi difetti saltati fuori dal lancio del “Chapter 2”. Alle ore 10 italiane, dunque, dovrebbe avere inizio questa “pausa”, della durata di circa tre ore, durante la quale non ci sarà modo di giocare. Tutto sommato, viste le cose da sistemare in Fortnite, vale la pena aspettare. E nel frattempo, perché non mettere mano a qualche alternativa, scegliendola tra quelle che vi avevamo consigliato?