Fortnite, Lady Gaga non sa cosa sia. Ci crediamo?

L’evento “The End” di Fortnite, durante il quale il gioco è stato risucchiato per giorni all’interno di un buco nero, ha fatto il giro del mondo interessando persino i media che normalmente non si occupano di videogiochi e diventando un topic di tendenza sui social network. La notizia ha così sollevato la curiosità anche di chi in fatto di intrattenimento interattivo è rimasto a Space Invaders e tra i poco aggiornati sembra esserci anche la famosa popstar Lady Gaga, che si è rivolta a Twitter per chiedere: “Cos’è Fortnight?”.

Oltre all’evidente errore di battitura, l’idea che più ha divertito i follower è che la cantante, alla “veneranda” età di 33 anni, non abbia mai sentito nominare quello che è diventato negli ultimi anni un vero e proprio fenomeno tra i giovani. Nella valanga di post e risposte che hanno seguito il tweet a un certo punto ha fatto capolino anche il famoso influencer Ninja, popolare soprattutto tra i fan del gioco per via delle sue dirette streaming. “Chiamami al telefono. Ti darò un milione di ragioni per giocare. Io e te,” ha scritto il ragazzo, al che Gaga ha risposto chiedendogli ”Chi sei?”.

Lo scambio di battute conferma i sospetti che, in fin dei conti, Gaga stesse trollando tutti, prima di tutto perché in passato ha ammesso lei stessa di essere una discreta appassionata di videogiochi e in particolare del franchise di Bayonetta, secondo perché la sua risposta mirata a Ninja lascia intendere che già lo conoscesse.

Qualcuno si è addirittura spinto più in là ipotizzando che la scelta della parola “Fortnight” (letteralmente “quindici giorni”) sia un indizio sulla data di uscita del suo nuovo singolo. Staremo a vedere.

What’s fortnight — Lady Gaga (@ladygaga) October 15, 2019