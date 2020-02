Fortnite, la Stagione 2 anticipata da una serie di messaggi in codice

Dopo il geniale exploit del buco nero, ormai ci aspettiamo delle campagne pubblicitarie nientemeno che sensazionali da Epic Games per il suo Fortnite. E infatti stavolta, in vista dell’uscita della Stagione 2 del Capitolo 2 del gioco che avverrà questo giovedì, i maxischermi di diverse città in giro per il mondo hanno cominciato a proiettare dei misteriosi video che hanno subito catturato l’attenzione dei fan.

Le prime segnalazioni sono arrivate dal Brasile, alle quali si sono poi aggiunte testimonianze analoghe provenienti da Francia, Stati Uniti, Polonia, Giappone, Spagna e anche dall’Italia. In tutti i video compare per pochi secondi il titolo del gioco seguito poi da un numero di telefono, che è possibile chiamare per ascoltare degli stralci di una bizzarra conversazione. Al momento è difficile dare un senso ai vari frammenti di messaggi che sono stati diffusi, ma tutti fanno riferimento a una sconosciuta “agenzia” e relativi “agenti”, che a questo punto immaginiamo essere il tema portante della Stagione 2.

Se siete curiosi di ascoltare la registrazione con le vostre orecchie, il numero da chiamare per il nostro paese è il seguente: 800 743 024.