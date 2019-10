Fortnite è tornato online e il mondo è cambiato

Ci siamo. Fortnite è tornato live dopo quasi 40 ore di blackout per quella che è stata la manutenzione dei server più entusiasmante e chiacchierata di tutta la storia dei videogiochi, o dei servizi online se preferite.

Ovviamente gli indizi lasciati in pasto ai dataminer erano fuorvianti come avevamo sospettato, e l’aggiornamento ha debuttato con due giorni di anticipo rispetto alle previsioni iniziali e porta tante, tantissime novità allo stile di gioco ormai rodato nel corso di questi ultimi due anni. Non a caso parliamo della Stagione 1 del Capitolo 2, come a dire che siamo di fronte a un vero e proprio nuovo inizio.

Prima di tutto la nuova mappa, che in sé già racchiude i cambiamenti più grandi: anche se il modello di base è quello a cui siamo stati abituati finora, ci sono ora 13 aree inedite da scoprire ed esplorare e la presenza di numerosi corsi d’acqua come fiumi e laghi che introducono diverse nuove possibilità in termini di gameplay. Adesso si può infatti nuotare, immergersi, pescare e utilizzare le barche come mezzo di trasporto, con tutte le conseguenze che ne derivano quando si tratta di pianificare le proprie strategie offensive e difensive.

Anche sul fronte del combattimento troviamo diverse aggiunte, come ad esempio il bazooka con proiettili curativi, i barili esplosivi, la possibilità di acquattarsi dentro un cassonetto o un pagliaio per cogliere i nemici di sorpresa, oppure ancora quella di trasportare in spalla i propri alleati feriti in un luogo sicuro, così da rendere ancora più sofisticata la collaborazione tra le squadre.

Epic ha poi reso disponibile un nuovo Pass Battaglia con un sistema di punti esperienza e di medaglie rivisto, e che permette di guadagnare livelli in maniera più rapida. Immancabili inoltre i nuovi oggetti a tema disponibili nel negozio: per il momento troviamo la Skin Zero e la copertura Punto Zero, che celebrano il recente evento dell’esplosione del buco nero e si possono acquistare rispettivamente per 2000 e 500 V-buck.