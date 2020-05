Fortnite celebra Star Wars a modo suo

Tante novità, e qualche gradito ritorno, per festeggiare anche in Fortnite la giornata dedicata a Star Wars – Guerre Stellari.

La più gradita è ovviamente la leggendaria Lightsaber, arma che non ha certo bisogno di presentazioni, ma ci sono anche diversi costumi pronti per personalizzare i vostri personaggi di Fortnite a tema Star Wars. E dunque, ecco gli outfit originali di Kylo Ren, Rey e i Sith.Sono disponibili già oggi, dal negozio in-game di Fortnite, e per un periodo limitato. Pare che l’operazione durerà solo fino al 6 maggio, quindi gli interessati, e gli appassionati di Star Wars, fanno bene a correre.

Fulfill your destiny.#StarWarsDay is almost here and the Rey, Kylo Ren and Sith Trooper Outfits are back in the Shop! pic.twitter.com/YXC2DMuO6O

— Fortnite (@FortniteGame) May 3, 2020