Finalmente disponibile Call of Duty: Mobile

La versione mobile del blockbuster di Activision è stata finalmente lanciata sia su App Store, per dispositivi iOS, che su Google Play, per gli Android. Tante le buone notizie. La prima è che è free-to-play è pure ben giocabile senza troppi acquisiti in-game. La seconda è che si tratta di un Call of Duty, vero, a tutti gli effetti: grafica scintillante, fluidità e un sistema di controllo preciso e intuitivo. Sviluppato dallo studio TiMi Studios di Tencent Games, Call of Duty: Mobile si appresta a regalare ad Activision altri numeri da record, forte anche di una modalità battle royale che ne sancisce la grande varietà.