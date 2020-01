Final Fantasy XV, in arrivo un MMO per dispositivi mobili

È in sviluppo uno spin-off di Final Fantasy XV, ma non si tratta di un complemento al gioco di ruolo uscito da qualche anno ormai su console e PC, ma di un titolo multiplayer pensato per dispositivi mobili, secondo quanto riportato dal sito Gamestalk. Al gioco, realizzato in Unreal Engine, stanno lavorando due studi: JSC Games – una compagnia sudcoreana che fornisce supporto allo sviluppo di diverse serie di Square Enix come Final Fantasy, appunto, Hitman e Just Cause—, e la cinese Gaea Mobile, specializzata in titoli per dispositivi mobili.

L’MMO di FFXV sarà ambientato in un mondo parallelo rispetto a quello del gioco principale e avrà un gameplay più incentrato sulle battaglie con un attenzione particolare al multiplayer cooperativo tra i giocatori. Ma la cosa più interessante è che, secondo un rappresentante di JSC, gli sviluppatori stanno facendo del loro meglio per riportare quello stesso tipo di «azione incalzante e di livello grafico della versione console» su mobile. Sembra quindi che si tratti di un progetto piuttosto ambizioso. Un primo trailer dovrebbe essere pubblicato prima dell’estate.