Final Fantasy VII Remake: nuove informazioni (e la data di uscita?)

Il remake del mitologico Final Fantasy VII torna a mostrarsi a sorpresa durante l’evento State of Play di Sony con un breve trailer da un minuto che si chiude con la promessa di nuove informazioni in arrivo a giugno. È probabile che il video rimandi alla conferenza Square Enix dell’E3, in programma il 10 giugno prossimo alle 18:00 PT (3:00 ora italiana).

Nonostante siano passati quattro anni dal primo reveal del gioco, nel nuovo video si vedono ancora una volta le fasi iniziali della storia ambientate a Midgar, ma rispetto al 2015 è possibile notare un netto miglioramento nei modelli dei personaggi, in particolare quello di Cloud, che ora appaiono più rifiniti nei dettagli. In un comunicato stampa, pubblicato sul sito giapponese di Square Enix, l’azienda ha inoltre ribadito che il progetto avrà una struttura in più parti e che molti contenuti saranno ripensati rispetto all’originale. Nel 2016 il producer del remake, Yoshinori Kitase, aveva già parlato di una pubblicazione a episodi, sostenendo che ogni singola release avrà le dimensioni di un gioco completo a se stante, sulla scia di quanto già fatto da Square Enix con Final Fantasy XIII.

Nel frattempo, Amazon ha già messo la versione standard del gioco in preordine con una data di uscita e un prezzo che, tuttavia, al momento non sono assolutamente indicativi di quelli che saranno i dettagli ufficiali.