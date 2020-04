Final Fantasy VII Remake: arriva su PC?

Ok, sappiamo ormai tutti che su PlayStation Final Fantasy VII Remake è un gioco coi fiocchi, per certi versi superiore anche all’originale. Ma davvero possono goderselo solo i possessori di una console Sony? Di sicuro, si sa che il gioco è un’esclusiva PlayStation 4 per un anno, ma visto il successo è auspicabile pensare a una conversione su altre piattaforme tra una dozzina di mesi. Tra queste, pare ormai essere certa l’uscita su PC.

Un altro indizio, in questo senso, lo si ha osservando il video che celebra l’uscita del gioco, dove interviene il produttore del gioco, Yoshinori Kitase. Nel video, sono mostrare scene di gioco e, guardando bene, nella parte bassa di queste compare la scritta “Gameplay captured on PC” (“Gameplay registrato su PC”). Ora, può anche darsi che si tratti di una semplice indicazione relativa a una cattura video dall’ambiente di sviluppo del gioco, visto che tutti i videogame sono programmati su PC, e che la scritta si a un’avvertenza per non farsi aspettative sulle immagini mostrate. Tuttavia, sono in molti a ritenere che la politica di Square Enix, che è quella di abbracciare sempre più il mondo PC, andrà a toccare proprio Final Fantasy VII Remake. Difficile pensare non possa essere così.