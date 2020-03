Final Fantasy VII, la demo del remake è disponibile su PS4!

La demo di Final Fantasy VII era già stata scoperta e rivelata attraverso un grosso leak due mesi fa, ma ora è finalmente disponibile per tutti i possessori di PlayStation 4: basta collegarsi al PS Store e scaricarla (il peso è di 7,59 GB).

La versione di prova contiene il primo capitolo del gioco, ovvero la missione in cui Cloud Strife e soci vanno a piazzare una bomba nel reattore Mako del Settore 1 di Midgar. Per leggere le nostre prime impressioni sul remake (che, lo ricordiamo, è un rifacimento completo del gioco originale e non solo un restyling visivo), vi rimandiamo alla nostra anteprima.

Le buone notizie inoltre non finiscono qui: tutti coloro che scaricheranno la demo entro l’11 maggio 2020, infatti, avranno anche accesso al download gratuito di un tema di Final Fantasy VII Remake per PlayStation 4, che verrà reso disponibile in contemporanea all’uscita del gioco.

Il titolo, lo ricordiamo, è atteso per il prossimo 10 aprile e sarà un’esclusiva PlayStation 4 per un intero anno.