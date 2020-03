Final Fantasy VII, il making of del remake è disponibile in italiano

Per tutti i fan di Final Fantasy VII che attendono con trepidazione l’arrivo del remake il prossimo 10 aprile, Square Enix ha pubblicato la prima parte del documentario “Inside Final Fantasy VII Remake”. Il video dura circa 20 minuti durante i quali si avvicendano diverse figure importanti del team che ha dato vita al gioco tra cui il producer Yoshinori Kitase, il director Tetsuya Nomura, lo sceneggiatore Kazushige Nojima e molti altri.

Oltre a svelare diversi retroscena interessanti sullo sviluppo dell’atteso remake, questo primo episodio del dietro le quinte mostra anche alcune scene finora mai viste prima. Nel video sono inoltre disponibili i sottotitoli in italiano.

All’inizio del mese Square Enix ha pubblicato una demo contenente la prima missione del gioco e che è possibile scaricare gratuitamente attraverso il PlayStation Store. Chiunque effettuerà il download entro l’11 maggio, riceverà inoltre in regalo un tema per PlayStation 4 ispirato al titolo che verrà reso disponibile a partire dal 10 aprile.