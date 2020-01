Final Fantasy 7 Remake, trapelato un video della demo

Poco dopo Natale vi avevamo parlato della scoperta di un grosso indizio sull’arrivo di una demo di Final Fantasy VII remake su PlayStation Store. Oggi, nonostante non ci sia ancora stato un annuncio ufficiale né da parte di Square Enix né di Sony, abbiamo la prova definitiva della sua esistenza. Anzi, alcuni utenti di Reddit sono addirittura riusciti a scaricarla sfruttando dei metodi non esattamente legali che implicano l’utilizzo di console modificate.

Dalle informazioni che sono riusciti a ricavare, la demo avrà sette differenti «scenari» e includerà tutte le lingue presenti nella versione definitiva del gioco, quindi anche l’italiano (disponibile nei sottotitoli ma non nel doppiaggio). Qualcuno ha postato persino un video di qualche minuto che mostra l’avvio della versione di prova su PlayStation 4. Nei tre minuti circa di durata possiamo vedere come è stato ricreato tutto il bellissimo filmato di apertura dall’originale del 1997. Il video purtroppo si blocca all’inizio del gioco vero e proprio ma ci conferma, tuttavia, che la demo in questione non sarà la stessa già portata da Square Enix nelle fiere di settore dell’ultimo anno.

Ora ci manca solo di sapere quando verrà pubblicata ufficialmente sullo store di Sony.