Final Fantasy 7 Remake, in arrivo una demo sul PS Store!

Buone notizie per chi attende con ansia il remake di Final Fantasy VII: è finito il tempo di sbavare sui trailer perché c’è una demo del gioco sul PlayStation Store che aspetta solo di essere annunciata (e provata).

A scoprirla è di nuovo il sito Gamstat, che tiene traccia di tutte le nuove voci registrate sullo store di Sony prima ancora che i prodotti vengano resi noti e disponibili al grande pubblico. Solo qualche settimana fa, se ricordate, dallo stesso database era uscita fuori in anteprima la copertina del remake di Resident Evil 3, che sarebbe stato presentato ufficialmente solo una settimana dopo nel corso dello State of Play di Sony.

Nel caso della demo di Final Fantasy VII Remake, la registrazione vale per lo store asiatico, americano ed europeo, il che significa che arriverà anche da noi, anche se purtroppo non è possibile capire quando dal solo dato di Gamestat. Oltre alla demo di Final Fantasy, tra gli ultimi aggiornamenti del sito compare anche un’altra interessante aggiunta, ovvero l’icona di Patapon 2 Remastered. La riedizione del classico rhythm game per PlayStation Portable era stata annunciata addirittura nel 2017, ma solo quella del primo capitolo aveva visto la luce mentre del seguito si era praticamente persa ogni traccia. Pare invece che Sony non se ne sia dimenticata, alla fine.