Fifa risponde a PES e si accaparra un’esclusiva top

Electronic Arts ha annunciato di aver stretto una partnership esclusiva pluriennale con il Liverpool FC che porterà diversi miglioramenti in FIFA 2020 per quanto riguarda la rappresentazione della squadra e dei giocatori.

La notizia arriva a pochi giorni di distanza da quella che invece ha visto l’azienda americana perdere la licenza per la Juventus FC (che include la squadra, le maglie, lo stadio, i kit e ovviamente, Cristiano Ronaldo) a vantaggio della rivale Konami Entertainment e del suo eFootball PES 2020. L’annuncio della Juve ha dato una sonora scossa al mercato ed è costata ad EA ben 660 milioni di sterline, il 3.28% in borsa, con il valore delle azioni passato da 74.46 sterline a 71.42 nella mattinata di martedì scorso.

L’accordo di Konami con il team torinese durerà tre lunghi anni, durante i quali i giocatori di FIFA dovranno accontentarsi di nomi fittizi come Piemonte Calcio e uno stadio altrettanto inventato.

Mentre su PES la copertina di quest’anno sarà occupata da Messi e Ronaldinho per la Legend Edition, quella di FIFA al momento non è stata ancora rivelata, anche se si parla di Neymar e Megan Rapinoe, star del calcio femminile. Nel frattempo però l’azienda ha rilasciato un nuovo trailer dove dettaglia le nuove meccaniche di gioco introdotte in questa edizione del gioco e che trovate qui sotto.