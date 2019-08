Fifa eWorld Cup 2019: il tedesco MoAuba trionfa in finale (e si cucca 250mila dollari)

Questo weekend si è tenuta presso la O2 Arena di Londra la fase finale della Fifa eWorld Cup 2019, che ha visto competere tra loro 32 sfidanti provenienti dalle Global Series della stagione appena conclusa. Tra i partecipanti anche l’italiano LevVinken del team Mkers, qualificatosi poco più di due settimane fa a Berlino e che purtroppo si è fermato alle fasi iniziali della sfida londinese.

Quattro gironi composti da otto giocatori ciascuno, per due giorni di competizioni che hanno visto infine trionfare Mohammed “MoAuba” Harkous contro il campione in carica Mossad “MSdossary” Aldossary, diventando così il primo giocatore tedesco a conquistare il titolo. Oltre alla gratificazione, MoAuba si è anche aggiudicato un premio in denaro di 250.000 dollari e un viaggio esclusivo per partecipare ai The Best FIFA Football Awards che si terranno a Milano il prossimo 23 settembre.

La finalissima di domenica si è giocata in un doppio scontro prima su Xbox One, conclusosi con un pareggio 1-1 per MsDossary e MoAuba, seguito poi da un match su PlayStation 4, dove quest’ultimo si è assicurato un 2-1 che ha determinato la vittoria finale di 3 -2 per il giocatore tedesco.