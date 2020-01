FIFA eClub World Cup, le finali si terranno a Milano!

Sarà Milano a ospitare le finali di quest’anno della prestigiosa FIFA eClub World Cup, che si terranno dal 7 al 9 febbraio e vedranno le migliori 24 squadre internazionali competere per il titolo di campione del mondo di FIFA 20.

Il campionato, giunto alla sua quarta edizione, per la prima volta viene ospitato in Italia e vedrà la partecipazione in casa di ben tre team del nostro paese: i Mkers, AS Roma e Team QLASH.

All’evento prenderanno parte anche alcuni dei migliori giocatori di sempre, tra cui il leader della classifica mondiale Xbox Donovan ‘Tekkz’ Hunt (Fnatic) e quello della classifica PlayStation Diego ‘Crazy’ Campagnani (Team QLASH), oltre al Campione del Mondo 2017 Spencer ‘Gorilla’ Ealing (NEO) e il Campione del Mondo 2015 Abdulaziz ‘MrDone’ Alshehri (Redemption eSports).

Il programma completo della manifestazione e l’elenco dei finalisti è disponibile sul sito ufficiale.