FIFA eClub World Cup: i Mkers si qualificano per le finali!

Si terranno a Parigi dal 7 al 9 febbraio 2020 le fasi finale della FIFA eClub World Cup dove vedremo i Mkers, la squadra di esport sponsorizzata da A|X Armani Exchange, competere contro le altre 23 sfidanti nazionali e internazionali per l’ambito titolo mondiale per team e club. La squadra nostrana si è guadagnata il posto in finale rientrando tra le prime tre classificate del suo girone dopo 5 fasi di qualifiche che hanno visto partecipare ben 190 squadre provenienti da tutto il mondo. Una qualificazione sofferta che sembrava irraggiungibile dopo la prima giornata, quando con soli 6 punti Daniele “Prinsipe” Paolucci e Matteo “Riberaribell” Ribera avevano chiuso all’ultimo posto in classifica. Le prime 3 posizioni sembravano un miraggio, ma la situazione ha subito un capovolgimento inaspettato nella seconda giornata durante la quale, una vittoria dopo l’altra, gli italiani sono riusciti a scalare la classifica fino al terzo posto, chiudendo a 22 punti.

«Anche se ci siamo qualificati all’ultimo respiro e con solo 1 punto di vantaggio sulla quarta, abbiamo giocato un torneo di altissimo livello, rimanendo stabilmente per tutti i round in Tier 1», ha commentato Amir Hajar, responsabile dell’area competitive di Mkers. «Faccio i complimenti ai ragazzi che non hanno mai mollato anche dopo i risultati di ieri che ci davano ormai per spacciati. Ora godiamoci questo risultato, con la testa già ai prossimi impegni».