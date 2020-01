FIFA 20, rivelata la squadra dell’anno

Come ogni anno, EA Sports ha annunciato la formazione del Team of the Year, uno dei momenti più attesi per tutti gli appassionati di FIFA Ultimate Team. La squadra è composta dagli undici giocatori migliori dell’anno decretati attraverso una votazione che si tiene in occasione dei The Best FIFA Football Awards, la cui ultima edizione si è svolta lo scorso 23 settembre a Milano. La giuria incaricata di selezionare il TOTY è composta da giornalisti, atleti e membri della community di FIFA.

Con un simpatico video pubblicato sul suo sito ufficiale, Electronic Arts ha finalmente rivelato l’esito della votazione. Ecco a voi gli 11 giocatori migliori del 2019: