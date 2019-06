Field of Glory: Empires parla latino!

L’11 luglio è una data da ricordare, per gli amanti della strategia storica, di quelle toste. Si tratta, infatti, del giorno di lancio di Field of Glory: Empires, nuova fatica di Ageod e del publisher Slitherine, e candidato a saziare la fame di tattica militare dei più appassionati. Ambientato nel territorio europeo e mediterraneo, durante il periodo dell’Antica Roma, Field of Glory: Empires ci mette nel pieno controllo di una civiltà da far crescere e prosperare, spesos e volentieri a scapito delle popolazioni vicine. Per prepararsi la lancio (la nostra recensione è in arrivo), Slitherine ha ben pensato di pubblicare un trailer di gameplay con audio… in latino (ma niente paura, i sottotitoli sono in inglese!). Qui di seguito potete rinfrescare la vostra conoscenza dell’antico idioma.