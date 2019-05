Far Cry New Dawn già a metà prezzo!

Benché sia, di fatto, una versione “potenziata” del precedente Far Cry 5, New Dawn è un titolo nuovo di zecca che offre nuove sfide e un nuovo terreno di gioco tutto da esplorare. La critica, in realtà, si è dimostrata piuttosto tiepida nei suoi confronti (la media voto viaggia nell’ordine del 72-74%) e anche le vendite, a un mese dal suo lancio, non si stanno dimostrando all’altezza. Da qui, la decisione di un ribasso di prezzo, che già oggi è quasi la metà rispetto all’originario. Di fatto, per portarsi a casa una copia di questo titolo (disponibile per PC, PS4 e Xbox One) sono sufficienti 20-25 euro nei principali negozi online. Quella che poteva tramutarsi in un’operazione stile Blood Dragon, una sorta di espansione di Far Cry 3 che rimescolava bene le carte proponendosi come divertentissimo action game, non pare essere andata come previsto. Certo che, a questo prezzo, forse è il caso di darci un’occhiata.