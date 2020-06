Far Cry 6 sta per essere svelato?

Far Cry è una serie che, sotto sotto, si è sempre comportata bene. Tra alti e bassi, le vendite rimangono soddisfacenti, l’accoglienza della critica è quasi sempre confortante, e i titoli sono un introito sicuro per la casa francese. E quindi, perché rinunciare a un sesto capitolo ufficiale? Appunto, non c’è motivo, dunque i tempi sono maturi per l’annuncio.

Per lo meno, questa è la voce che gira da più parti, tanto che adesso si parla di un annuncio per il prossimo mese. Dovrebbe trattarsi proprio di Far Cry 6, ma non è escluso che potrebbe essere uno spin-off della serie. E così, il nuovo capitolo di Far Cry sarebbe il quinto videogame AAA che Ubisoft stessa aveva annunciato tempo addietro, insieme ai già annunciato Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods and Monsters. Stando al sito Gamereactor.dk, per il prossimo Far Cry sarà abbandonata l’ambientazione nord-americana, lasciando spazio a una più esotica, che aveva caratterizzato i primi capitoli della serie. L’appuntamento per l’annuncio dovrebbe essere, dunque, il prossimo 12 luglio.