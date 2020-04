Esteso il bonus XP per Call of Duty: Warzone e Modern Warfare

Dopo che nel corso del weekend appena trascorso diversi giocatori di Call of Duty: Warzone e Modern Warfare ha riscontrato dei problemi nel calcolo dei punti XP, Infinity Ward ha deciso di estendere il bonus che doveva scadere proprio domenica. Il ricco bonus, che dunque sarà valido anche oggi, raddoppia la dose di punti XP, punti esperienza per le armi e doppi avanzamenti nella progressione del Battle Pass.

Nel frattempo, una email spedita anzitempo ad alcuni giocatori conferma che l’uscita della terza stagione è sempre prevista per domami, 8 aprile!

Over the weekend we experienced a few XP and progression issues. To thank you for your patience while we got everything back up and running, we'll be leaving the 2XP, 2XP Weapon and 2XP Tiers event on until Tuesday, April 7th at 11PM PST.

— Infinity Ward (@InfinityWard) April 7, 2020