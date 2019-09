ESL Italia annuncia il primo campionato nazionale PlayStation

ESL Italia ha annunciato la nascita del primo Campionato Nazionale su PlayStation organizzato dalla piattaforma e che debutterà questo ottobre. I giochi nei quali si potrà competere in questa prima edizione sono Crash Team Racing Nitro Fueled, per il quale si terranno gli Open Qualifier i prossimi 15 e 21 settembre, e Rainbow Six: Siege, con qualificazioni che avranno luogo il 14 e il 18 settembre.

Il Campionato avrà un Playday a settimana, per ciascun titolo: il mercoledì avrà luogo l’incontro di CTR Nitro Fueled, che vedrà 8 partecipanti scontrarsi ogni settimana in una mappa diversa; il giovedì sarà poi il turno di Rainbow Six, dove i team migliori d’Italia si scontreranno in partite Bo2.

I quattro migliori team e giocatori di ciascuna competizione si ritroveranno poi a Roma nel mese di dicembre per scontrarsi nella finale dal vivo del campionato. In palio, il titolo di Campione d’Italia e un montepremi totale di € 10.000 per Rainbow Six: Siege e di € 3.000 per CTR Nitro Fueled.

Per partecipare alle selezioni bisogna aver compiuto i 16 anni di età e, solo nel caso di CTR Nitro Fueled, essere in possesso di una connessione internet con almeno 10Mbit in Upload per permettere lo streaming delle partite.