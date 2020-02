eSerie A TIM, l’Udinese e L’Atalanta fondano le loro squadre di eSport

Con l’annuncio del debutto ufficiale della Lega Serie A nel mondo degli eSport, era abbastanza scontato che alcune delle principali squadre del nostro paese avrebbero seguito l’esempio. E così, proprio in questi ultimi giorni sia l’Udinese Calcio, sia l’Atalanta B.C. hanno annunciato i loro primi progetti dedicati.

Poco dopo aver ufficializzato la sua partecipazione ai campionati della Serie A virtuale, l’Udinese ha lanciato un torneo per scegliere i pro-player che rappresenteranno la squadra su FIFA 20 e su eFootball PES 2020. Le selezioni si terranno dall’11 al 12 febbraio presso la Dacia Arena di Udine, che diventerà anche la location ufficiale per ospitare i futuri eventi di eSport organizzati dalla società calcistica.

L’Atalanta invece ha già presentato le sue squadre ufficiali che andranno a competere nell’imminente campionato. A capitanare le due formazioni ci saranno Jacopo “JC_STUNNER_90” Crocchia per PES 2020 e Antonio ‘ProRope72’ Mincione per FIFA 20. La base operativa della nuova Atalanta eSport sarà l’eSport Palace di Bergamo, dove i pro-player potranno allenarsi e si terranno attività di scouting per individuare i nuovi talenti da inserire nel team.