Epic Store regala SEI giochi di Batman, e sono i migliori

Stavolta Epic Store ci è andata giù pesante (in senso buono) e questa settimana propone un omaggio imperdibile ai suoi utenti e a tutti quelli che scaricheranno il launcher: ben sei giochi di Batman gratuiti e assolutamente imperdibili per chiunque non abbia avuto l’occasione di giocarli in passato.

Stiamo parlando dell’intera Arkham Collection di Rocksteady Games che include Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight e tutti i contenuti aggiuntivi dei giochi usciti dopo il lancio. Come se non bastasse, all’offerta si aggiunge la trilogia di giochi LEGO dedicata all’uomo pipistrello e composta da Lego Batman: The Videogame, Batman 2: DC Super Heroes e Batman 3: Beyond Gotham.

I tre titoli di Batman sviluppati da Rocksteady sono ormai ritenuti dei veri e propri classici e hanno inaugurato una nuova stagione di videogiochi su licenza di qualità ispirati al mondo dei supereroi e del cinema, dopo anni di tie-in per la maggior parte deludenti e senza un briciolo di ispirazione. La notizia inoltre si ricollega in qualche modo al nuovo evento collaborativo di Fortnite ispirato proprio all’universo del Cavaliere Oscuro. Che dire? A qualcuno dalle parti di Epic, Batman deve piacere davvero molto.

Il generosissimo regalo però, oltre a farci felici, ci dice anche qualcosa su quanto sia difficile farsi strada nel mercato PC dominato da Steam, soprattutto alla luce dell’annuncio dell’imminente chiusura del servizio Nitro Games di Discord. Dietro agli accordi di esclusiva e ai giochi gratuiti si sta ormai combattendo da mesi una battaglia – è il caso di dirlo dirlo – davvero “epica”, a colpi di investimenti che davvero in pochi possono permettersi.