Epic Store offrirà un gioco gratis al giorno da qui a Capodanno

Anche se non siete stati buoni nel corso dell’anno, anche voi avrete l’occasione di ricevere non uno, ma ben 12 regali per le feste, a patto di aver registrato un account su Epic Games Store. Ultima arrivata nel mercato della distribuzione digitale dei giochi per PC, fin dall’apertura del suo negozio lo scorso dicembre Epic ha portato avanti un modello di concorrenza piuttosto aggressivo, che da una parte spinge sugli sviluppatori e sui publisher offrendo loro condizioni vantaggiosissime per accaparrarsi i diritti di pubblicazione esclusivi su PC, dall’altra vizia i suoi clienti e ne attira di nuovi proponendo regali e sconti succulenti.

Quanto potrà durare questo stato di grazia non c’è dato saperlo, ma per ora vale decisamente la pena di approfittarne, soprattutto in queste due settimane finali dell’anno. A partire da giovedì 19 dicembre e fino a 1° gennaio 2020, su Epic Games Store sarà messo a disposizione un gioco gratis al giorno. Tutto quello che bisognerà fare per ottenerlo è effettuare il login sul sito oppure attraverso il launcher dedicato e riscattarlo dalla sezione “Negozio”. I giochi così ottenuti rimarranno permanentemente all’interno della libreria, pronti per essere scaricati e installati in qualsiasi momento.