Epic Games Store rimborsa alcuni titoli

L’operazione non è ancora stata ufficializzata, ma già diversi utenti si son ritrovati dei rimborsi sul proprio conto di Epic Games Store. In buona sostanza, il rimborso è stato accompagnato da una email nella quale viene spiegato che, visto un recente ribasso del prezzo di un gioco acquistato da poco, Epic Games ha deciso di rifondere la differenza.

L’iniziativa fa da pendant a quella che ha portato Epic Games ad annunciare la possibilità di restituire un numero illimitato di giochi, e ottenere il rimborso, entro due settimane dall’acquisto a patto di averci giocato meno di due ore. Una serie di scelte strategiche per fidelizzare ancor più il pubblico, ma che potrebbe generare il malcontento degli sviluppatori. Vedremo che succederà.

Whoa whoa what?! I’ve clearly been around for too long because I find this refund for a discount I missed on the ⁦@EpicGames⁩ store absolutely mind blowingly generous. This is incredible? pic.twitter.com/eHfcus5E0K

— Joshua Boggs (@jboggsie) May 15, 2020