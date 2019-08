Epic Games apre un nuovo studio per i giochi in streaming

Epic Games ha annunciato l’apertura di un nuovo studio di sviluppo con sede a Colonia, Germania, in collaborazione con i fondatori di Factor 5, famosi per lo sparatutto Star Wars: Rogue Squadron e il classico Turrican. La nuova realtà si concentrerà sulle “nuove forme dell’intrattenimento interattivo e sulle tecnologie di streaming”.

Tra le figure chiave dell’accordo troviamo Julian Eggebrecht in veste di direttore delle tecnologie online e Achim Moller come direttore dello studio, entrambi veterani attivi nell’industria dal 1987.

Eggebrecht è stato inoltre anche vice presidente di Hulu, mentre gli altri membri del nuovo team hanno avuto esperienze lavorative al di fuori del settore dei videogiochi in compagnie come Amazon e Netflix. La nuova compagnia sembrerebbe dunque fare affidamento su uno staff dalle competenze trasversali, ugualmente preparato sul fronte dei servizi in streaming e sulla conoscenza del mondo dei videogiochi.

Il nuovo studio punta dichiara inoltre di volersi espandere per introdurre nuovi talenti dotati anch’essi dotati di “grandi abilità e passione”.

Data la vicinanza con Gamescom, che si tiene sempre nella cittadina di Colonia, chissà che Epic non riveli qualche dettaglio in più sul nuovo progetto in occasione dell’evento.