Electronic Arts stabilisce il peggiore dei record

EA, il colosso americano dell’intrattenimento, foriera di tanti ottimi giochi, non ha un rapporto semplice col suo pubblico. E questo le ha garantito un record nell’edizione 2020 del Guinness World Record. Quale? Il gioco più venduto? Acqua. Il gioco con la votazione più alta? Acqua. La quantità di titoli pubblicati in un anno? Acqua. Difficile indovinare la risposta, che è: il commento più votato negativamente di Reddit.

Tutto si riconduce alla questione delle casse-premio in Star Wars: Battlefront 2, un tema che ha adirato non poco i giocatori, i quali hanno saturato Reddit di commenti belli incazzati. tra questi, uno che più o meno recitava “Sul serio? Ho pagato 80 dollari per avere Vader bloccato?” (alludendo al fatto che toccava sborsare altro denaro per sbloccare il personaggio). A questo simpatico commento, EA ha risposto in modo a dir poco goffo, sostenendo che l’intento era quello di regalare al giocatore un certo senso di orgoglio e soddisfazione per aver sbloccato determinati personaggi. Mossa a dir poco sfortunata, al punto da ricevere più di 667800 punti negativi da parte della comunità di Reddit. E così ecco il “prestigioso” record:

“Most-downvoted comment on Reddit”

“An official post by videogames publisher Electronic Arts, responding to playher’s complaints about having to unlock characters such as Darth Vader and Luke Skywalker in Star Wars Battlefront II (2017) through “loot boxes”, has 683,000 downvotes”.

Un record che, ne siamo certi, Electronic Arts non vede l’ora di far sparire dalla faccia della Terra.