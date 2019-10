Electronic Arts ritorna su Steam!

Un po’ a sorpresa, EA ha annunciato che la versione PC del suo prossimo Star Wars Jedi: Fallen Order sarà disponibile su Steam, il popolare negozio online di Valve. Sebbene si tratti, in effetti, del più noto sito ove acquistare titoli PC, EA decise di abbandonarlo nel 2013, per spingere invece il suo Origin. Le cose, tuttavia, non devono essere andate benissimo, e così ecco che il nuovo, attesissimo, gioco su Star Wars sarà anche su Steam. L’annuncio è stata anche l’occasione per rilasciare un nuovo trailer del titolo, che sembra promettere molto bene.