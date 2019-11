eFootball PES 2020 sempre a portata di mano: disponibile la versione mobile!

A partire da ieri gli appassionati di giochi di calcio dispongono di una nuova opzione, che permette loro di scendere in campo anche quando sono lontani dai propri computer e console. Konami ha infatti lanciato eFootball PES 2020 sia per dispositivi iOS che Android.

“Siamo estremamente orgogliosi del nuovo eFootball PES 2020 per dispositivi mobile. Per molti anni i simulatori di calcio sono rimasti confinati nel mondo delle console ma ora, grazie allo sviluppo di dispositivi handheld sempre più potenti, abbiamo potuto finalmente creare il gioco che da molto tempo desideravamo realizzare. La versione mobile di eFootball PES 2020 non è un semplice riadattamento del gioco console, si tratta invece di un gioco completo e immersivo” ha dichiarato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment, in occasione del lancio del gioco.

Entrati in azione, eFootball PES 2020 mette in mostra un comparto grafico di ottimo livello grazie all’utilizzo dell’Unreal Engine, un doppio sistema di controllo adattato ai dispositivi touch e tutte le licenze ufficiali acquisite dalla casa nipponica negli ultimi mesi. Chi volesse quindi avere la possibilità (l’unica a disposizione) di indossare la maglia della Juventus anche sul proprio cellulare può scaricare il gioco tramite App Store o Google Play in maniera gratuita (con acquisti in-game opzionali tramite denaro reale).