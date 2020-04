eFootball PES 2020: rinviato l’aggiornamento UEFA Euro 2020

Gli effetti a catena dell’attuale situazione dovuta al Covid-19 si fanno sentire anche nel mondo dei videogame. E così, dopo il rinvio ufficiale di EURO 2020, il campionato europeo di calcio, Konami ha deciso di rimandare, a sua volta il DLC, cioè il contenuto aggiuntivo scaricabile, che consentiva di partecipare al torneo nel gioco.

Niente sfide con l’Italia a caccia della prestigiosa coppa europea, dunque, nemmeno in versione elettronica. Il DLC, inizialmente previsto per il 30 aprile, è stato posticipato a data da destinarsi. Considerando che il torneo reale è stato rinviato al giugno 2021, la sensazione è che per mettere mano al DLC toccherà attendere, probabilmente, PES 2021. Konami ha comunque rassicurato gli attuali possessori della versione 2020 e di chi vorrà acquistarla nel frattempo: anche loro potranno beneficiare del DLC quando sarà pubblicato, su PS4, Xbox One e PC.